El sincericidio de Martita Fort cuando le preguntaron si le gustaría ser reconocida como su papá: "Yo no quiero una fama vacía”

Luego de la huella que dejó marcada Ricardo Fort en su paso por los medios donde dio que hablar con sus picantes declaraciones, sus historias de amor y su forma de vivir la vida junto a su entorno y sus seres más queridos, su hija Martita no dudó en contestar si le gustaría seguir los mismos pasos que su papá.

Todo comenzó cuando una seguidora de Instagram fue al hueso con su consulta en las redes: “¿Te gustaría ser no reconocida? ¿Tipo alguna vez pensaste ‘que fiaca ser reconocida’ o algo así? Jaja”, indagó.

Fue entonces que la joven se sinceró: “Me re divierte el cariño de la gente cuando nos piden fotos o nos hablan de lo mucho que admiraban a mi papá”, comenzó diciendo en Instagram Stories.

Martita Fort: "Me re divierte el cariño de la gente cuando nos piden fotos o nos hablan de lo mucho que admiraban a mi papá. Está bien querer ser famoso, pero yo no quiero una fama vacía". G-plus

“Pero no tengo el reconocimiento como un fin, si no como la consecuencia a una carrera que lo merezca. Está bien querer ser famoso, pero yo no quiero una fama vacía”, cerró Martita Fort, segura de sus palabras.

Foto: Captura de Instagram Stories.