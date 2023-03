El sincericidio de Marcelo Tinelli sobre su vida sentimental tras separarse de Guillermina Valdés: "Conocí chicas"

Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés a mediados del 2022 y desde entonces surgieron versiones sobre un eventual regreso con la exmodelo, que el conductor de Canta conmigo ahora se encargó de desmentir personalmente mientras disfrutaba de la noche porteña.

Este miércoles, Marcelo firmó un contrato de exclusividad con América, y luego brindó un móvil a LAM en el que reveló que “conoció gente”, y luego aclaró que se trataba de “chicas”, ocasión que aprovecharon para lazarle el “carpetazo” del video en el que se lo vio besando a una joven en un boliche.

Todo comenzó cuando Ángel quiso saber si Marcelo “estaba conociendo a alguien” y él le contestó que “le encanta la vida de soltería”, tras lo cual el conductor le pidió que “se saque el cassette” porque “le conoce los gestos”.

MARCELO TINELLI CONFESÓ QUE “CONOCIÓ GENTE” TRAS SU SEPARACIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS

“Ustedes preguntan y quieren respuestas rápidas. Siempre que estás separado te pueden embocar doscientos romances, pero a mí me encanta la vida de soltero, disfrutar con mis amigos, poder vivir con El Tirri, cosa que nunca había hecho”, explicó.

“Puedo moverme de una manera diferente y no tiene nada que ver con mi pareja anterior, sino que tiene que ver con cómo era yo, y este es un momento lindo para disfrutarlo. Obvio que he conocido gente, he conocido chicas, sí”, confesó Marcelo.

A la hora de explicar cómo “conoce gente”, Marcelo aclaró que no es a través de Instagram, y recordó la ocasión en la que su primo lo llevó a un boliche asegurándole que “iban a estar muy cuidados”.

“La única vez que fui a bailar fue un papelón porque, por culpa del Tirri, me salió un video dándole un beso a una chica que ni me acordaba. Me llamó Pablo Layús a la mañana siguiente y me preguntó ‘¿viste el video?’ y yo no sabía nada”, recordó, y confesó que “había tomado”.

Finalmente, Marcelo explicó que conoce a sus citas “yendo a comer a restaurantes” y “caminando por la calle”, aunque sin dar mayores detalles al respecto ya que, al verlo incómodo, el panel dejó la pregunta de lado.