El sincericidio hot de Lourdes Sánchez que ruborizó a Fernando Dente en pleno móvil: "Algún día te voy a dar"

A cuatro años de ser pareja de baile en el Bailando, la química y la complicidad entre Lourdes Sánchez (33) y Fernando Dente (29) sigue intacta. En un relajado móvil con Los Ángeles de la Mañana, el actor contó que está soltero y remarcó qué es lo que más lo atrae de un hombre. "Lo primero que me gusta de alguien es la inteligencia, y no hablo de inteligencia académica, si no de alguien que te entienda", dijo Fernando, mientras Ángel de Brito buscaba las fotos más sexies de Dente en Instagram y las mostraba en pantalla.

"La gente que ve esa foto (hot en Instagram) no sabe lo rico que huele... Algún día te voy a dar. Es mi fantasía", le dijo Lourdes a Fer Dente, en pleno móvil. G-plus

"¿Recibís propuestas por redes? Porque subís fotos hot todo el tiempo", le preguntó el conductor, sin imaginar que Lourdes lanzaría al aire un pícaro sincericidio que ruborizaría al actor. "Encima, la gente que ve esa foto no sabe lo rico que huele", aseguró la bailarina, incomodando positivamente a Dente, que no fue menos en su cariñosa respuesta: "La amo. Es como que tenemos una tensión amorosa".

Lejos de dar por terminado el coqueteo televisivo, la pareja del Chato Prada arremetió: "Algún día te voy a dar. Él es mi fantasía". Sin contener la risa, Fernando concluyó, con humor: "Ya sabés dónde encontrarme".