El sincericidio de Gimena Accardi al hablar de los besos de Nico Vázquez en la ficción: "Me da un poquito de..."

Como todo actor, Nico Vázquez es una de las figuras que comparte elenco con diferentes famosas a quienes debe besar dentro de la ficción. Y si bien el galán trabaja hace muchos años, Gimena Accardi confesó que no es algo agradable ver a su novio en ese tipo de escenas.

"¡No veo los besos (de Nico Vázquez con otra famosa en la ficción)! El otro día contaba que me tapo (los ojos) porque me da un poquito de un impresión. Prefiero no verlo, no soy de autoflagelarme, no soy masoquista. No me gusta, no lo miro y listo". G-plus

"¡No veo los besos! El otro día contaba que me tapo (los ojos) porque me da un poquito de impresión", reconoció la actriz en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

"Prefiero no verlo, no soy de autoflagelarme, no soy masoquista. No me gusta, no lo miro y listo. ¿Si le prohíbo algo? No nos prohibimos nada, somos muy libres por suerte", cerró Accardi, sin tapujos.

