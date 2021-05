El sincericidio de Flor Vigna sobre cómo le afectó la cuarentena: "Y bueno, yo volví con mi ex"

Enfocada en lucirse en la pista de La Academia de ShowMatch en una nueva etapa que la encuentra soltera tras separarse de Nico Occhiato, Flor Vigna habló de cómo le afrectó la cuarentena y dio detalles de los motivos que llevaron al final de la relación.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito quiso saber sobre cómo la entrevistada llevó a cabo su aislamiento: “Por suerte, yo trabajé mucho el año pasado pero gente como vos que venía a full con muchas cosas al mismo tiempo, se frenó de golpe y ese vacío que te queda de tiempo te pega en la cabeza ¿no? Porque te replanteas un montón de cosas”, consultó.

Fue entonces que Flor se sinceró en Los Ángeles de la Mañana: “Y bueno, yo volví con mi ex. Nico es lo más pero fue un momento de la cabeza tremendo. Pero a mí me dio tiempo para estar conmigo y me faltaba eso. Me hizo muy bien”.

“La verdad es que nos conocemos hace 7 años con Nico, por más que algunos años estuvimos separados. Nos queremos un montón pero ya lo estábamos forzando. No podíamos hacer que cada uno sea de la forma del otro. Incluso nos habían ofrecido conducir juntos y por eso tardé tanto en aceptar en La Academia”, agregó.

Y cerró: “Nos empezábamos a dar cuenta de que, más allá del cariño, no estaba funcionando la pareja. Teníamos tiempo e intereses diferentes. Por ahí a mí me gusta más el compañerismo en la pareja y Nico estaba a full en un momento tal vez un poco más individualista”.