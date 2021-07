El sincericidio de Dani La Chepi al recordar su casamiento fallido: "Son esas cosas que hace uno para irse de la casa"

El paso de Dani La Chepi por MasterChef Celebrity 2 potenció su popularidad, tras ganarse el cariño de sus compañeros y de la audiencia. En el reality de cocina la descubrió un público más masivo, tras saltar de las redes sociales a la TV.

Con una larga carrera en los medios, Dani visitó Los Mammones y recordó un accidente que sufrió en Sábado Bus, programa de Nicolás Repetto en el que bailaba, y lo unió con extrema acidez con su casamiento, del cual no guarda los mejores recuerdos.

"El día que me caí fue tremendo. Me moría del dolor. Y fui al médico. Mi papá me lleva al Sanatorio Mitre. Me hicieron una tomografía y tenía un tumor benigno. Mi dedo pendía de un hilo. Además, yo me estaba por casar, o sea, me casé, ¡por iglesia!", expresó Dani, con humor y pícaras pausas en su relato.

"El día que me caí en Sábado Bus fue tremendo. Tenía un tumor benigno. Mi dedo pendía de un hilo. Además, yo me estaba por casar, o sea, me casé, ¡por iglesia!", expresó Dani, con humor. G-plus

Atento a la ironía, Jey Mammon le comentó: "Por cómo lo contás, no tenés los mejores recuerdos". Y La Chepi contestó: "Son esas cosas que hace uno para irnos de la casa, como casarse por iglesia". Dejando de lado la picardía, la instagramer aclaró: "No, tengo los mejores recuerdos de mi primer y único marido".

Más sobre este tema El novio de Dani La Chepi le pidió casamiento con Isabella, la hija de la influencer

El mes pasado, Dani La Chepi compartió la propuesta de casamiento que le hizo Javier Cordone, chofer de un camión que recolecta residuos por su barrio que conoció al comienzo de la cuarentena por el covid, quien le pidió matrimonio en complicidad de su hija Isabella. ¿La Chepi dará el sí por segunda vez?