El sincericidio de Claudia Fontán al hablar de la polémica por levantar comida del piso en MasterChef: "Me veo y no lo puedo creer"

La desesperación de Claudia Fontán por presentar el plato de tarta banoffee la llevó a cometer una imprudencia en MasterChef Celebrity 2 cuando levantó del suelo la parte de la delicia que estaba preparando. Para colmo, cuando Damián Betular le preguntó por el incidente y si había restos de lo que había caído estaba servido, ella lo negó, aunque a tres semanas del incidente la Gunda se arrepintió de todo tras ver el capítulo al aire.

“Juro que no lo puedo creer. Cuando lo vi no lo podía creer, yo en mi cabeza sentía que no lo había hecho. Este es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios te ponen en blanco”, aseguró entre risas avergonzadas ante la cámara de Intrusos. Luego, la conductora de No está todo dicho (lunes a viernes de 9 a 13 por La 100, FM 99.9) junto a Guido Kazcka descartó que la producción la haya editado en la producción: “Ya no importa cómo hayan sido las cosas. El tema es que yo lo vi, estaba comiendo con mi hija y no lo podía creer. Me fui a la banquina, no sé”.

De todas formas, Fontán se mostró arrepentida y anticipó que se disculpará en la edición de este miércoles a la noche, y además aclaró que se bancaría eventuales sanciones: “Lo que tengan que decidir está bien. Respeto al programa, a la cocina, y a los jurados. Son las reglas del juego, es un juego. A veces en la presión y los nervios uno hace cosas que decís ‘¿yo hice eso?’”.

"Yo soy la que más se perjudica en todo esto. De haberlo sabido… De haber estado en la realidad de lo que pasó hubiese hecho otra cosa. No lo puedo explicar. No le encuentro la vuelta". G-plus

Al final, Claudia Fontán expresó su consternación por lo sucedido en MasterChef Celebrity 2: “Sé que está mal lo que hice. No sé qué es lo que me pasó. Por supuesto que me arrepiento. Quisiera volver el tiempo atrás y que esto no hubiera pasado. Espero que en un tiempo yo también me pueda reír de esto”.