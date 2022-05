El sincericidio de Belu Lucius desde el gimnasio: "Lucho contra la vagancia"

Auténtica y sincera con sus fans, Belu Lucius comenzó a entrenar y sorprendió con un sincericidio en sus redes sociales.

La influencer, que públicamente apoyó a su hermana, Emilia Lucius, que entró a El Hotel de los Famosos (eltrece), se mostró entrenando.

Belu posteó en Instagram una foto haciendo sentadillas con peso y admitió que detesta entrenar, ir al gimnasio, y todo lo que se relaciones con el ejercicio.

EL SINCERICIDIO DE BELU LUCIUS DESDE EL GYM

"Ya saben que lucho contra la vagancia extrema de todos los días y trato de sumar minutos por más que no me guste y me cueste hacerlo... De a poco, sumando minutos…", expresó Belu, positiva y motivada.

¡Fuerza!