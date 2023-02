El sincericidio de Alfa tras salir de Gran Hermano 2022: "Me fui enojado conmigo por no haber podido aguantar"

A poco de convertirse en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago se sometió a las preguntas de Ángel de Brito y las panelistas de LAM, y se sinceró al revelar cómo fue su despedida del reality de Telefe.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo de América fue al hueso con su pregunta a su invitado: “¿Te fuiste enojado?”, quiso saber. A lo que Alfa respondió: “Sí, me fui enojado. Me fui enojado, primero conmigo, por no haber podido aguantar”.

“Si ves los videos y los archivos, se ve que a mí me preguntaban ‘¿qué te pasa?’ y yo respondía ‘estoy agotado’. Estaba agotado física y mentalmente. Había noches que yo no dormía, me costaba y daba vueltas”, agregó.

Y cerró: “Ahí adentro empezás a tener pensamientos que no son los normales de afuera porque en el día a día, hoy estás acá y hablás con alguien, te subís a un taxi y compartís con un montón de gente. Ahí adentro, todo se reduce a 18, 16, 9, 8 personas”.

ALFA REVELÓ QUIÉN QUIERE QUE GANE GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ A SANTIAGO DEL MORO

Luego de su comentada eliminación de Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago fue a El Debate y reveló quién quiere que gane el reality. Con su corta, pero concreta respuesta, descolocó a Santiago del Moro.

"Para vos, ¿quién va a ganar?", le preguntó el conductor del reality. Actualmente están en carrera, Romina Uhrig, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis, Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio y La Tora Villar.

Pese a la duda inicial, Alfa le contestó: "No lo sé, pero me gustaría que gane Romina".

Sorprendido, Del Moro retrucó: "Eso es un título. 'Me gustaría que gane Romina'. Después de todo lo que pasó". Y Nancy Pazos coronó el tema con una picante chicana: "Te hubieras dado cuenta antes".