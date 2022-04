Silvina Luna, sobre la posibilidad de intimar con Martín Salwe en El hotel de los famosos: "Si me gusta y me siento segura, sí"

Comenzaron a formarse las primeras parejas en El hotel de los famosos y mientras Alex Caniggia dejó a Melody Luz para intentar algo con Majo Martino, Martín Salwe avanza en su coqueteo con Silvina Luna.

Por eso, después de que Melody Luz encontró a Alex cuchareando con Majo, Silvina, que se besó apasionadamente con Salwe, habló sobre la posibilidad de intimar con el locutor en la suite del reality.

En un momento de descanso, Silvina y Majo se encontraron en la habitación de huéspedes para intercambiar experiencias con sus respectivos pretendientes.

Majo Martino: -Chanchi le mete púa a Alex con todo

Silvina Luna: -Estaría bueno que vayan a la suite.

MM: -Amiga, yo no voy a hacer nada acá.

SL: -¿Qué es lo que más te frena, ponele?

MM: -Siempre conectamos, pero tuvimos buena onda desde el comienzo, pero así, como de histeriqueo. Ahora es como un juego, ¿entendés? De un juego a lo que vos me estás diciendo, es como otra cosa.

SL: -No, a que pase algo, digo. De un juego a…

MM: -¿Pero a qué llamás “que pase algo”? ¿Qué decís?

SL: -No, qué se yo. Que pase algo de darse un beso o de dormir juntos.

MM: -Me dio un beso, pero nada más.

SL: -¿Sexo no tendrías?

MM: -¡No! No, amiga, ni loca.

SL: -¿Aunque tuvieras ganas?

MM: -Aunque tuviera ganas. Ni loca, no.

SL: -Pienso que si me gusta alguien mucho y me siento segura, estando acá adentro,

MM: -¿Qué sería sentirte segura?

SL: -Que sea un grado de intimidad que podría lograrlo fuera de acá. No sé. No sé si no.

MM: -Bueno, a ver. Por eso te digo “de esta agua no voy a beber”. Yo pienso en mi cabeza que no, pero no sé qué puede pasar, ¿entendés?

SL: -Claro, te falta eso. La intimidad, el conocerse más…

MM: -Si se llega a transformar en otra cosa que yo, hoy en día, no está… Hoy es una persona que me divierte. Me parece súper gracioso, todo. Menos cuando hace este tipo de cosas que te friza, cuando se pone celosa. Ahí me aburre.