Silvina Luna y Martín Salwe abrieron sus corazones en una cena romántica en El Hotel de los Famosos: "Siento cosas"

La química que nació entre Silvina Luna y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos se vio reflejada en una cena romántica que compartieron a solas donde disfrutaron de un momento a pura complicidad y charlas profundas.

Indagado por la modelo por cómo entro al programa de eltrece en cuanto a lo personal, el locutor se sinceró: “En un momento que cayó justo en lo laboral. Al principio es como que no me encontraba, no era yo. Estaba como haciendo un personaje, estaba sacado”, se sinceró él.

Por su parte, Silvina también dijo lo suyo al referirse al joven: “Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendej.. pesado. Pero, después, cambiaste un montón”.

“Yo soy desapegada por mi historia de mi vida. Pero lo que más extraño es estar conmigo misma, como esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila”, agregó.

Asimismo, hizo un fuerte análisis sobre las operaciones estéticas a las que se sometió y que le trajeron muchos problemas de salud: “Me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre”.

Por último, Salwe –que cerro el encuentro con un “siento cosas” no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al hablar de su relación con su padre: “Yo visualizo una imagen que quiero que pase y no es por el premio, si no que quiero ganar la final para que suceda ese abrazo. Yo siento que ahí si va a suceder. Lo necesito”.