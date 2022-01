Silvina Luna contó el accidente que tuvo con un loro: "Me levanté dormida y me senté arriba"

En su paso por el programa de Germán Paoloski, Silvina Luna no eludió ninguna pregunta. Incluso relató al detalle el día que mató sin querer a un lorito.

El encargado de sacar a la luz el triste episodio fue el conductor de No es tan tarde: "Uy, ¡qué fuerte! Hace años, en una estadía en Uruguay, Silvina mató a un loro con la cola".

Asintiendo con pesar, Silvina respondió: "Ay, ¡pobre! Me da mucha pena".

"Una amiga encontró un lorito en el fondo de la casa, que estaba muy moribundo, y no tuvo mejor idea que dejarlo arriba de una silla. Yo me levanté dormida y me senté con todo". G-plus

Luego, amplió: "Una amiga, que es re animalera, encontró un lorito en el fondo de la casa, que estaba muy moribundo, y no tuvo mejor idea que dejarlo arriba de una silla. Yo me levanté dormida y me senté con todo".

"Pegó un grito terrible y ahí la quedó", detalló Silvina Luna, sin omitir datos del fatal episodio con el loro.

SILVINA LUNA CONTÓ QUE MANTIENE UNA RELACIÓN LIBRE CON UN BRASILEÑO

De regreso en la Argentina tras una larga estadía en Panamá, Silvina Luna reveló que está soltera, pero que mantiene una relación amorosa libre con un brasileño, de quien resguardó su identidad.

"Ahora él está en Estados Unidos y yo acá. Posiblemente nos crucemos en Panamá, es una relación libre... Estoy soltera", contó Luna a fines de 2021, en diálogo con La Nación.