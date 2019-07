A cuatro meses de apostar por la convivencia, Silvina Escudero publicó dos llamativos mensajes en su cuenta de Instagram, que despertaron versiones de crisis. “Detrás de una gran mujer hay un perro o un gato", fue el primer mensaje que la bailarina compartió en sus historias de la red social.

“Mi problema es esperar que a las personas que les das amor en tu vida, actúen bien y sean buenas y leales, como soy yo con ellos. No aprendo más, creo que nunca lo haré. Y prefiero seguir desilusionándome antes que yo desilusionar a otro”, rezaba la fuerte segunda reflexión.

Ciudad se comunicó con Silvina para saber si estaba atravesando una crisis con su novio, Federico, con quien está en pareja desde hace dos años.

-¿Se están tomando un tiempo?

-¡No!, para nada, al contrario estamos genial. Nos vinimos a vivir juntos hace cuatro meses. Ya me lo preguntaron otros periodistas, pero no sé por qué o de dónde salió esa información.

"Ahh, no, las publicaciones fueron por una examiga que se comportó no muy bien. La convivencia nos trata mejor de lo esperado y nos adaptamos re bien". G-plus

-Fue por las historias que compartiste en tu cuenta de Instagram.

-Ahh, pero eso fue por una “amiga”. Jajaja.

-¿Habían tenido una discusión con tu novio?

-¡Nooo! Claro, ahora entiendo, interpretaron que fue por mi novio. No, no. Fue por una examiga que se comportó no muy bien.

-¿Y cómo los está tratando la convivencia?

-Mejor de lo esperado. Bien, re bien, el primer tiempo fue de adaptación, un toque, pero más que nada ver cada uno sus cosas y nos adaptamos re bien.

