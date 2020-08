Se separaron Fabián Doman y María Laura de Lillo: "Fue en excelentes términos y de común acuerdo entre ambos"

Hacía tiempo que Fabián Doman (56) ya no usaba su alianza en el dedo anular de su mano izquierda y el detalle llamó la atención, ya que se había realizado la unión civil con María Laura de Lillo (43) a fines de junio de 2019. Y en el contexto de la cuarentena, el periodista y la empresaria tuvieron una crisis y decidieron tomar caminos separados.

Según pudo confirmar Ciudad con allegados a la pareja, la separación se dio “en excelentes términos” y “de común acuerdo entre ambas partes”. De hecho, Fabián y María Laura “mantienen un trato cordial y fluido”.

El punto de inflexión sucedió hace un mes, pero los protagonistas optaron por mantener el perfil bajo, luego de haber tenido alta exposición durante sus tres años de relación.

Antes de pasar por el registro civil, De Lillo había comentado entre risas los puntos débiles de su vínculo con Doman: “No me gusta nada de la convivencia en realidad, ja. Es un chiste. Pero no es fácil convivir. Fabián tiene sus manías, porque hace unos años que está viviendo solo y yo también. Por ejemplo, lee muchísimo, durante cuatro o cinco horas de corrido, y no se le puede hablar”.

Allí también, la empresaria había señalado: “Somos una pareja pasional, claro. Es fundamental, muy importante. Yo soy la dominante, pero Fabián es el hombre con la personalidad que todos conocen, me da los gustos en las cosas que me gustan. (...) La frecuencia es intensa”. Dada la intensidad de la agenda de Fabián Doman, quien comanda Doman 910 (lunes a viernes de 6 a 9 por radio La Red) e Intratables, la dificultad para compartir momentos juntos habría sido uno de los detonantes para que él y María Laura de Lillo decidieran separarse.