Sebastián Yatra reveló si le incomodó que Susana Giménez le preguntara por Tini Stoessel

De gira musical por la Argentina, Sebastián Yatra respondió con total contundencia si le molestó que Susana Giménez le pregunte por su separación de Tini Stoessel, en el programa que grabó con la diva para el especial Susana, invitada de honor.

"A mí que me pregunten lo que quieran", le dijo el cantante colombiano al notero de Socios del Espectáculo, dejando en claro que no tiene problemas en hablar de su exnovia, actualmente en pareja con Rodrigo de Paul.

En el ida y vuelta con el cronista de eltrece, Sebastián Yatra también echó por tierra el rumor de que estaba de novio. Días atrás fue vinculado a la modelo Anto Pauletto, con quien grabó un videoclip y hace unas semanas se separó de Gastón Soffritti.

SEBASTIÁN YATRA, SU ESTADO CIVIL Y BUENA ONDA CON TINI

Notero: -¿Cómo estás del corazón? Porque andás suelto por la Argentina y sabés que acá te aman. Te van a querer conquistar.

Sebastián Yatra: -Yo estoy muy bien, esperando que la vida me lleve.

Notero: -Recién tiraste 'estoy de novio y me quiero casar'. ¿Es mentira?

Yatra: -Fue jodiendo, porque me dijeron si algún día me quería casar. Y yo dije 'sí, con mi novia, me encantaría'. Pero no tengo novia. Fue más para que se rieran las chicas.

Notero: -Con Susana son muy amigos, estuviste recorriendo la Argentina con ella…

Yatra: -Sí, a la Su la adoro. Ella es lo máximo.

Notero: -¿Te sorprendió que te preguntara por Tini?

Yatra: -No, a mí que me pregunten lo que quieran.