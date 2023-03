Sarah Burlando recibió en la clínica un tierno regalo de la hija de Pampita: "Gracias, es hermoso"

Barby Franco mostró el regalo que Ana García Moritán, la hija de Pampita, le hizo a Sarah Burlando. La pequeña hija de Barby Franco y Fernando Burlando está internada desde el último fin de semana.

Emocionada, Franco compartió fotos en Instagram de su beba durmiendo junto al peluche que le obsequió la hija de Pampita.

"Gracias Ana García Moritán por tu regalo! Es hermoso", escribió en una foto. Y agregó en otra: "Ahora puedo apoyar mi bracito", acompañado por varios emojis.

Más sobre este tema Barby Franco le rezó a la Virgen Desatanudos para que su beba Sarah se recupere pronto

Más sobre este tema "La cuidó y la hizo dormir": Graciela Báez Sosa visitó en la clínica a Sarah, la hija de Barby Franco y Burlando

SARAH BURLANDO CUMPLIÓ 3 MESES EN MEDIO DE SU INTERNACIÓN

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, se encuentra internada tras haber sufrido picos de fiebre y malestar, afectada por una bacteria.

Este miércoles, la beba cumplió 3 meses y Barby posteó lo siguiente: "Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá !! X suerte me siento muy bien. Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron q tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria pero por suerte estamos matando al bichito!"

"Y yo me siento muy bien!", agregó. "Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mi cómo a mis papás!!".