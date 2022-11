Santiago del Moro opinó sobre qué tiene que tener un participante de Gran Hermano para llegar a la final: "Los que más lejos llegan son los más naturales"

En medio del éxito que generó Gran Hermano 2022, Santiago del Moro habló a fondo de los participantes, la manera de manejarse dentro del juego y opinó sobre qué tiene que tener el jugador para llegar a la gran final.

“Todavía, muchos no han mostrado su verdadera personalidad. El otro día tuvieron en el piso a Juan Reverdito. Viste que cuando lo hablás con él, es un tipo que tuvo una vida muy complicada, muy difícil y es un tipo muy sensible. Eso no lo mostró en la casa”, comenzó diciendo el presentador del reality de Telefe en LAM.

“Yo me pregunto, ¿por qué no muestran eso en la casa?, ¿por qué van a jugar o van a hacer estrategias ‘berretas’ cuando no les sale?, ¿por qué no muestran quiénes son?”, agregó, analizando profundamente el programa.

“Creo que los que más lejos llegan, en definitivamente, son los que son más naturales y los que fluyen. Yo no sé si la gente premia tanto la estrategia, más allá de la jugada maestra que eso siempre está bueno, pero me parece que lo que premia la gente es la esencia”, continuó.

Y cerró: “Después sí, hay un momento en el que tenés que jugar porque no llegás. Pero entrar tan desesperados jugando tan tensos de entrada… mirá cómo les fue a los que hicieron eso, ¿no?”.

JULIETA APUNTÓ FUERTE CONTRA LA TORA EN LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO

En medio de la adrenalina que se vivió en la casa de Gran Hermano 2022 por vivirse una nueva gala de nominación, Julieta Poggio sorprendió al dar sus argumentos sobre por qué eligió a La Tora para que vaya a placa.

“La nominación de hoy fue la que más me costó decidir porque, por primera vez, voy a nominar a dos personas con las que tengo muy buena relación, nunca tuve ningún problema, me llevo muy bien, pero intento pensar con la cabeza fría y cuál sería la mejor estrategia para mi juego”, comenzó diciendo la participante,

“Por eso, le voy a dar mis primeros dos votos a La Tora más que nada porque hubo algunas actitudes de ella que no me cierran. Siento que a veces como que se quiere meter en todo o tener la última palabra. O siento que ella piensa que tiene más poder o más juego que otras personas y no me copa mucho eso”, agregó.

Y cerró, firme: “ Tampoco nunca tuve ningún problema con ella, pero siento que ellas dos claramente juegan juntas y, más o menos, son por las mismas razones”.