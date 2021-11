Santiago del Moro contó qué lo motivó a volver a ser papá: "Quise apostar a la vida"

Súper contento por el debut de la tercera temporada de MasterChef Celebrity en Telefe, Santiago del Moro abrió su corazón y también remarcó que a nivel personal está muy feliz. Es que el conductor se convertirá en papá por tercera vez y con ternura reflexionó sobre qué lo motivó a agrandar la familia.

"El año pasado, en el peor momento de la pandemia, cuando todo era oscuridad, le dije a María que tenía ganas de ser papá de nuevo. Me pareció que era un momento para apostar a la vida. Nosotros ya habíamos pasado por otras búsquedas, no se nos había dado en su momento y ya lo habíamos descartado. Pero durante la pandemia le dije: 'Mirá, me parece que es momento de apostar a la vida, a la luz y a algo nuevo', contó en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe).

Acto seguido, reveló que cuando se enteró de que su pareja estaba embarazada también le llegó la propuesta para conducir la tercera temporada del ciclo.

"Una cosa fue llevando a la otra, lo decidimos y se dio. Paralelamente a eso, cuando decidimos empezar la búsqueda me llegó esto de MasterChef Celebrity y, en medio de tanta oscuridad, apareció este rayo de luz", cerró, agradecido.

El conductor está en pareja con María José, su novia de toda la vida, y tienen dos hijas: Catalina y Amanda. Felices, están a la espera de otro bebé.