Santiago Lara estalló luego de que trascendiera que su ADN habría dado negativo: "Mi sangre vale oro"

Carlos Monti contó en Nosotros a la mañana (eltrece) que Santiago Lara no sería hijo de Diego Maradona porque el resultado de su ADN habría dado negativo. Entonces, el joven hizo un fuertísimo descargo aclarando que aún no se hizo el examen para saber si el astro futbolístico es su papá y apuntó fuerte contra el periodista.

"La verdad que no entiendo nada. Me acabo de despertar y supuestamente me hicieron un ADN. Jamás me sacaron sangre en mi put... vida. El que está diciendo que el ADN dio negativo es un estafador y voy a llegar hasta el fondo para descubrirlo ya que este individuo está haciendo calumnia e injurias hacia mi persona", aseguró indignado.

"Pero no sé quién lo está diciendo si nunca sacaron el cuerpo de Diego ni una extracción de él para hacerse un ADN conmigo. Mi sangre vale oro”, expresó a través de sus stories de Instagram.

Y siguió, muy enojado: "Esto, justamente, lo estuve pensando hace una semana desde que salió lo de Magalí Gil. Si las hermanas de Diego no mantuvieron su promesa de silencio, menos yo voy a dar mi sangre a personas que no conozco".

Contundente, el joven aclaró que por ahora no se sentiría cómodo haciéndose el ADN para saber si Diego es su papá. Al menos, no hasta que exhumen el cuerpo del Diez.

"Nada más que eso, mi sangre no la tiene nadie y no la pienso dar hasta que exhumen el cuerpo de Diego Armando Maradona”, sentenció, enojadísimo.

Y se despidió revelando que le iniciará acciones legales a Monti. "Me llegó la data de quién tiro la primicia. Mis abogados ya están haciendo una carta documento hacia esa persona. No quiero decir nada pero no me gusta que mientan sobre mí. Tengo anotadas a todas las personas que realizaron calumnias e injurias hacia mi persona desde 2019 a 2021 y les voy a hacer una carta documento a cada una en cualquier momento”, remató.