Santiago Giorgini, a flor de piel sobre el incendio en su casa: "Me desperté ahogado y ciego"

En La peña de Morfi habló Santiago Giorgini, cocinero del ciclo, sobre el duro momento que vivió después de sufrir un incendio en su casa. Así el chef aseguró que estaban “vivos de ped…” con su esposa luego de que se prendió fuego su lavadero.

"Fue hace justo una semana, después del programa. Como cada domingo la rutina habitual es volver a mi casa, bañarme y acostarme un rato a descansar después de tantas horas de vivo", aseveró, en una charla con Jey Mammon.

"Quiero concientizar a todos, uno deja el lavarropas o secarropas funcionando, y se va a hacer otras cosas", aconsejó, sobre el desperfecto que, según contó, fue por un problema en el secarropas que hizo que se prenda fuego todo y genere combustión con un lavarropas y los productos de limpieza que ahí había.

SANTIAGO GIORGINI CONTÓ CÓMO FUE EL INCENDIO DE SU CASA

El chef, sensibilizado, contó cómo fue despertarse ahogado por el humo junto a su esposa.

"El capitán de bomberos de la policía me dijo "pelado, estás vivo de p…”, dijo, todavía sensibilizado.

"Estamos vivos de milagro. Me desperté ahogado, de golpe, por el humo que había tomado toda la planta alta. Abro los ojos y no veo nada, estaba ciego, ciego. Las ventanas estaban tapadas y me desesperé. Bajé como puede, entre los gritos de mi esposa. Hago dos escalones y escucho el escrepitar del plástico ardiendo", relató.