Sandra Borghi pidió disculpas por sus críticas a la China Suárez: "No fue mi intención que se sienta ofendida"

El miércoles en Nosotros a la mañana debatieron sobre la supuesta separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez. En medio de las distintas versiones y rumores acerca de la crisis, Sandra Borghi criticó a la joven actriz y sus dichos no tardaron en viralizarse. Al día siguiente, la periodista pidió disculpas por los términos en los que se refirió al tema.

Primero, el Pollo Álvarez aseguró: “Ayer se armó un revuelo con un comentario respecto de la China. No era la intención de este programa, somos muy respetuosos con la gente pero cosas que podemos decir pueden lastimar a alguien. Como no se nos caen los anillos, recogemos el guante y le doy el pase a Sandra”.

"No estoy en contra de nadie. Le pido disculpas a la China Suárez si sintió que yo la agredí puntualmente a ella. No quiero opinar sobre la vida de nadie, nadie está en condiciones de juzgar a nadie" G-plus

Entonces, Borghi explicó: “Básicamente, quedamos en medio de un River-Boca del que no queríamos participar ni de cerca. Siempre planteamos los temas en términos de discusión y de libertad, sobre todas las cosas, que es algo que siempre valoramos de trabajar en esta pantalla. Se generó una situación que estalló en las redes sociales”.

Sandra aclaró el porqué de sus palabras: “La verdad es que no quiero tomar partido de ninguna manera. Hablé de manera genera sobre lo que a mí me parecía, me subí a un comentario de una compañera que decía ‘cuando hay una relación y hay fisuras no hay nadie que entre’. Y en ese contexto, opiné sobre la China Suárez”.

Y le pidió disculpas directamente a la China: “Yo tengo mi forma de pensar, cada uno la tiene y en su casa la gente también tiene su forma de pensar. Pero después se levantó la noticia con términos horribles como ‘Sandra Borghi aniquiló a la China Suárez’. No estoy en contra de nadie. Le pido disculpas a la China Suárez si sintió que yo la agredí puntualmente a ella. No quiero opinar sobre la vida de nadie, nadie está en condiciones de juzgar a nadie, que es algo que dijo Nicole ayer y yo me quedé pensando en eso. Cada uno hace lo que puede”.

"No quise hablar de la China puntualmente. Sí tengo mi postura sobre esto. Le pido disculpas a la China si se sintió muy ofendida por cómo y de qué manera traté el tema. No fue mi intención. Cada uno hace lo que puede con la vida" G-plus

“Ni cerca tengo una postura machista en la vida. Porque muchos me cuestionaban por qué atacaba a la China y no hablaba de fulano o mengano. Ya no quiero nombrar a nadie. No quise hablar de la China puntualmente. Sí tengo mi postura sobre esto. Le pido disculpas a la China si se sintió muy ofendida por cómo y de qué manera traté el tema. No fue mi intención. Cada uno hace lo que puede con la vida. Y sí creo que cuando hay fisuras en las relaciones hay responsabilidades compartidas. En este sentido opiné sobre la China Suárez. Cada uno va con su vida como puede. Todos tratamos de ser felices en este camino”.

Por último, contó cómo vivió las repercusiones de sus palabras: “Me sentí mal de ver el reflejo de lo que levantaron después y acá no fue así. Cada uno opina desde su punto de vista y después lo vi reflejado en los medios y fue horrible cómo quedó”.