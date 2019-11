Sandra Borghi, implacable con la China Suárez: "Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida por esta chica"

En Nosotros a la mañana debatían la fuerte versión de separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez cuando Sandra Borghi pidió la palabra para dar su crítica visión de la actriz.

Al hablar sobre los rumores de una posible tercera en discordia en la ruptura y cómo el entorno de los actores desmiente la información, Sandra recordó el escándalo que la pareja protagonizó con Pampita en un motorhome: “Chicos, ¿de qué se espantan si esta historia ya la vimos? O no se acuerdan de la negación serial de ambos sobre la palta y el motorhome? No se olviden que esto ya pasó y negaron todo. Discúlpenme pero yo no les creo nada, ni a Vicuña ni a la China porque esta historia ya la vimos”.

"Ahora todos dicen ‘pobrecita, pobrecita’. ¡No resiste un archivo esta chica! Me indigno. Porque esta historia ya la vimos. Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida gracias a esta chica" G-plus

Luego, Andrea Campbell mencionó la polémica que protagonizó la China cuando comenzó su relación con Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, en medio de versiones de infidelidad del actor mientras estaba casado con Eugenia Tobal: “En todo el affaire de Suárez y Cabré, ¿no era que estaba casado con Eugenia Tobal?”.

Entonces, Sandra pidió la palabra: “Sí, señor, por las dudas de que se olviden. Ahora todos dicen ‘pobrecita, pobrecita’. ¡No resiste un archivo esta chica! Me indigno. Porque esta historia ya la vimos. Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida gracias a esta chica”.

Agustina Kämpfer intentó poner paños fríos a las críticas y opinó: “Nadie le roba el marido ni la esposa a nadie, no entra nadie a una pareja si no hay una fisura por dónde meterse. Después, está el cómo se maneja, si fuiste desprolijo, lo que quieras…”.

"De verdad vos podés tener una cuota de lucidez, humanidad y sororidad detrás de una mujer que pasó el peor momento de su vida, del que le costó años recuperarse. Y hablo del caso de Eugenia Tobal" G-plus

Pero Borghi reiteró sus críticas: “Si tuviste en cuenta que tenés hijos, si cuidaste a una persona que estaba embarazada, si tuviste en cuenta que había una mujer que había perdido un embarazo y estaba pasando un mal momento... De verdad vos podés tener una cuota de lucidez, humanidad y sororidad detrás de una mujer que pasó el peor momento de su vida, que le costó años recuperarse. Y hablo del caso de Eugenia Tobal, que fue de público conocimiento”.

Sandra hizo referencia a la polémica que se generó cuando Cabré confirmó su noviazgo con la China a poco de separarse de Tobal en 2012, quien meses antes había perdido un embarazo de Nicolás.