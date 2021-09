Samanta Casais apuntó muy fuerte contra quienes la comparan con Paula de Bake Off: "La van a destrozar en las redes"

Cuando Samanta Casais, exparticipante de Bake Off (Telefe) a quien le sacaron el título de campeona por fraude, se enteró de que a Paula, participante de la nueva temporada, la comparan con ella por supuestamente ser pastelera profesional, se solidarizó.

"A Paula la compararon conmigo. 'Pobre', dije. Si la empiezan a comparar conmigo la van a destrozar en las redes. Ojalá que sea fuerte y no se enganche con las cosas malas de las redes. Después vi que salió a descargarse y eso está bueno. Está bueno que ella disfrute como todos los chicos sin tener esa carga del hater y las redes sociales. Me pareció bárbaro que hable y que siga la fiesta”, opinó, sensibilizada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, aclaró que si la participante no hizo nada que vaya contra las reglas del programa no debería aguantar que la criticaran en las redes.

“Si ella cocina, le gusta cocinar y lo hace bien, no tiene nada que ver con quién esté casada o familiar de quién. Tiene que ver con ella como persona y mientras algo no le impida las reglas del programa, genial. No tendría que haber ningún problema. Para mí no tiene nada que ver si no iba en contra de las leyes del certamen”, sentenció.

Sincera, cerró revelando que no quiso ver el programa pero sí le mandaron algunos fragmentos.

¿Qué dirá Paula?