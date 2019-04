La salida a puro entrenamiento de Cubero con sus hijas y Mica Viciconte: "Mañana productiva, todos al gym"

Tras un año y medio de noviazgo, Mica Viciconte (29) y Fabián Cubero (40) decidieron dar un paso más en la relación y apostar a la convivencia. Felices con esta nueva etapa, la panelista de Incorrectas y el futbolista disfrutan de sus planes con Indiana (11), Allegra (8) y Sienna, las hijas que Poroto tuvo con Nicole Neumann (38).

Así quedó registrado en las fotos y videos que compartió el deportista en Instagram donde se ve a las mujeres de su vida entrenando y haciendo una rutina de ejercicios saludable: "Mañana productiva... todos al gym", escribió en la spublicaciones que cosechó muchos corazonecitos de sus seguidores.

Fabián Cubero en Instagram: "Mañana productiva... todos al gym". G-plus

Días atrás, Mica se había mostrado muy contenta con la aceptación que tuvo de las niñas: "Hay amor y buena onda, los nenes no mienten. Yo no cumplo el rol de nadie. Salgo con Fabi que tiene tres hijas y por lo tanto tengo una relación. Y ahora que vivimos juntos más todavía y hasta les hago las camas todos los días. Es cierto que tenía mucho miedo de que no me aceptaran porque encima ellas son tres. Pero intenté no ponerme ninguna presión y tampoco caretearla. Jamás me haría la simpática de más, soy como soy", expresó en una nota que dio para la revista Pronto.

¡Clan saludable!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!