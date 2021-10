Sabrina Rojas explicó por qué no subió imágenes junto a Flor Vigna tras su selfie con Castro y Tucu López: "Cuando estuvo, no sacamos fotos"

Esta semana se conoció la decisión de Luciano Castro de renunciar a su trabajo en la obra Desnudos, donde compartía cartel con Sabrina Rojas, y algunos rumores señalaron que la determinación era por su relación con Flor Vigna. Pero la actriz subió a sus redes una selfie con su ex y el Tucu López, y explicó en Intrusos por qué no tienen todavía una foto de los cuatro juntos.

“La idea con nosotros es no dividir, sino sumar, y se está dando y está buenísimo. Es una foto que ya tiene un par de días, o un mes”, explicó Sabrina en diálogo con Alejandro Guatti.

Atento a los rumores, el Tucu señaló que “es comprensible que del otro lado se pregunten qué pasó que no está Flor Vigna, y no está Flor porque no estaba en ese momento. Y cuando estuvo, no sacamos fotos, no sé por qué”, aclaró Sabrina, en coincidencia con el testimonio de Castro, que dijo que hubo una cena amigable entre los cuatro.

Además, el Tucu explicó que la reunión “fluyó naturalmente”. “Del día a la noche, dijimos ‘¿y si esta noche nos juntamos los cuatro?’. Nos juntamos, fluyó, y estuvo buenísimo, y nos matamos de risa”, agregó el actor.

Por su parte, Sabrina Rojas se negó a hablar sobre la salida de Luciano Castro de Desnudos. “Eso es un tema que tiene que hablar Lu. Es un tema de Lu y no me corresponde a mí, no soy su vocera”, cerró la actriz.