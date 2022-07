Rusherking sufrió ataques de ansiedad cuando se fue de Santiago del Estero: "Pensé que perdía la vida"

Rusherking, novio de China Suárez, se instaló en Buenos Aires a los 17 años, cuando se alejó de Santiago del Estero para probar suerte con la música.

Al poco tiempo de haberse ido de su provincia natal, comenzó a sufrir ataques de ansiedad que se volvieron cada vez más fuertes.

"Fue muy de a poco. Relaciono todo a que me vine de Santiago sin mi familia. Me mudé con mi pareja de ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Y como que todo desencadenaba en ataques de ansiedad", contó en diálogo con el podcast La Caja Negra.

RUSHERKING CONTÓ EL ATAQUE DE ANSIEDAD MÁS FUERTE QUE SUFRIÓ

"Un día me acuerdo que estaba acostado en la cama y me apretaba el pecho, no podía respirar".

"Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije: 'Acá no la cuento'. Me levanté asustado, fuimos a la guardia y no tenía nada. Yo pensé que perdía la vida".

Y así como ese, cuatro o cinco veces más. Fue muy difícil".

"Gracias a Dios tuve mucha contención y pude salir adelante. Busqué ayuda profesional", cerró el cantante.

Además, aclaró que es "fuerte" mentalmente y lo que digan de él no lo afecta.