Una semana de vacaciones en Salvador de Bahía, Brasil, en un hotel de lujo suenan como un descanso ideal. Pero todo puede fallar.

Es lo que le pasó a Jorge Rial (57), quien a su regreso al país tras su licencia, expresó su decepción a pura ironía: “Estoy de nuevo en Argentina después de mi paso por Brasil… que me encantó… ¡la vuelta! Lo que más me gustó fue cuando dijeron ‘está por embarcar el vuelo de Aerolíneas Argentinas’. No me gustó Brasil. Bueno, no importa. No quiero hablar de eso. A los que les gusta Brasil, les gusta. A mí no me gusta y ya está. Pero todo muy lindo, todo bien”.

Más sobre este tema Jorge Rial, irónico a su regreso de las vacaciones en Brasil: "No me gustó; lo que más disfruté fue volver"

Frente a este "sincericidio", Ciudad se comunicó con Romina Pereiro (40), la esposa de Rial, y la nutricionista habló sin vueltas de la accidentada experiencia que vivieron con sus dos hijas, Violeta (7) y Emma (5) y Rocío Rial (19).

-¿Qué fue lo que pasó para que Jorge se queje de esa forma en el aire?

-Es que fuimos a Salvador de Bahía y nos llovió todos los días. Salía el sol, pero al toque volvía a llover.

-¡Qué mala suerte! ¿Pudieron ir a algún otro lugar para pasar el rato?

-Nos quedamos en Bahía y no había nada cerca. Salvo un shopping que estaba a una hora y media del hotel, donde fuimos una vez.

-¿Cómo hicieron para entretener a las chicas?

-Buscamos actividades para que hagan, pero bueno… La idea original era disfrutar de la playa o la pileta. Qué se le va a hacer, son cosas que pasan.

-¿Cómo lo sobrellevaron con Jorge?

-Bien, tranqui. Aprovechamos a descansar y desconectar un poco de acá. Si superamos esto como matrimonio, ¡ya está!

-Jorge al aire recalcó que no le gusta Brasil, pero ¿de quién fue la idea de ir allá?

-De Jorge, ja ja.