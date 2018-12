La relación de Jorge Rial y Romina Pereiro atraviesa un gran momento que incluye planes concretos de casamiento, luego de que el periodista contara que le propuso matrimonio a su novia en Nochebuena.

Pero no fue un 2018 fácil para la pareja ya que a mediados de año estalló un verdadero escándalo familiar cuando Morena, hija del periodista, se enfrentó públicamente a Jorge.

"Siempre me llevé bien y tuvimos re buena relación pero me gustaría formar un vínculo más fuerte. El otro día se lo dije a ella. Obviamente que cuando pasó lo que pasó, hubo un distanciamiento natural" G-plus

En diálogo con Pronto, Romina contó cómo ayudó al conductor en ese momento: “Lo de Morena no se lo esperaba, al no tener experiencia en una situación así, no sabía qué hacer y lo que intenté fue acompañarlo a él y que estuviera lo más fuerte posible. Era complicado y traté de hacer eso, no mediar sino contener y acompañar desde un lugar de pareja. Me corrí del medio y no ocupé ningún lugar que no me correspondía; era un tema de padre e hija y nadie podía meterse ahí.

"De vez en cuando hablamos con Morena. ¿Si me cuenta de su embarazo? Algunas cosas, sí" G-plus

¿Cómo es el vínculo hoy con Morena? “Siempre me llevé bien y tuvimos re buena relación pero me gustaría formar un vínculo más fuerte. El otro día se lo dije a ella. Obviamente que cuando pasó lo que pasó, hubo un distanciamiento natural y ahora eso se va a cortar. Jorge y Morena están recomponiendo la relación y todos nos vamos a terminar de acercar. Ella está bien, está contenta con el embarazo y nosotros también de verla feliz. Sin forzar nada, las cosas se van a ir dando y nos vamos a conocer mejor”.

Al ser consultada sobre si tiene diálogo con Morena, quien espera su primer hijo con Facundo Ambrosioni, la nutricionista respondió: “Sí, de vez en cuando hablamos. ¿Si me cuenta de su embarazo? Algunas cosas, sí. Cuando pienso que mi novio va a ser abuelo, es raro y me encanta. Estamos todos chochos porque un bebé es bienvenido siempre”.