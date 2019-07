En los tiempos que corren las redes sociales suelen ser el termómetro de una relación de pareja, y el indicio más fuerte es cuando los famosos se dejan de seguir.

Esa alarma sonó fuerte en la mañana al comprobar que Romina Pereiro (40) no seguía a Jorge Rial (57), por lo que Ciudad se comunicó con la nutricionista para descartar una suerte de crisis de pareja que consignaron en Flor de Tarde, a dos meses y medio del casamiento por civil.

-Te preguntamos sin vueltas: ¿estás enojada con Jorge Rial y por eso le diste unfollow en Instagram?

-No, para nada. Ni idea que pasó. Lo acabo de ver con tu mensaje. No haría semejante boludez adolescente si estuviera enojada, ja, ja. Incluso hoy subí a Stories una foto re linda juntos.

-¿No hay crisis, entonces?

-En absoluto. Seguimos juntos y enamorados.

"No tengo forma de explicarlo. Lo que me dijo mi community manager es que eso pudo haber sido por la falla general de Instagram y Facebook". G-plus

-¿Vas a volver a seguirlo?

-Es que no dejé de seguirlo. No tengo forma de explicarlo. Pero fíjense en la historia que subí hoy. Lo acabo de revisar ahora que me lo dijeron ustedes y la realidad es que no seguía a Jorge. Lo que me dijo mi community manager es que eso pudo haber sido por la falla general de Instagram y Facebook.

-¿Hubo algún cortocircuito entre ustedes?

-¡No! Lo único que no me gustó fue lo de Guido (Záffora, panelista de Intrusos, que le dio un "piquito" en vivo al conductor). Pero fue una boludez. Miren si me voy a enojar por eso. Con Jorge nunca nos enojamos por eso. Respondí que no me gustó el beso, pero no nos peleamos por semejante pavada. Lo último que haría si me peleo con Jorge es dejar de seguirlo en las redes sociales… ¡Tengo 40 años!