Romina Pereiro aclaró las versiones de conflicto con More Rial: "No tuve problemas; no hago eso de dejar de seguir"

La versión de un inesperado cortocircuito volvió a alterar la supuesta paz de Morena Rial (21) con su familia, ya que a una semana de haber participado del festejo de cumpleaños de su padre, ella dejó de seguir a Jorge Rial (59) y a Romina Pereiro (41). Una de las pistas de que algo andaba mal la ofreció More a través de un picante posteo en Stories.

“¿Que si soy valiente? Solo les contaré algo, he visto cosas que me han destrozado el alma, he escuchado cosas que me han matado por dentro, he visto cómo desconfiaron de mí cuando más leal he sido, he vivido la traición cuando más confianza he dado, pero ¿saben algo? Aquí estoy de pie con ganas de amar y brindar mi apoyo cuando lo necesite”, disparó enigmática la madre de Francesco Benicio Ambrosioni (1 año y siete meses), al que definir a su hijo de forma dramática: “Mi única razón de vivir”.

Entonces, Ciudad se comunicó Romina Pereiro, esposa del papá de Morena, quien se refirió al desencuentro: “Yo no hago esas cosas de seguir y dejar de seguir. Yo no deje de seguir a More”. Y continuó: “No tengo ni tuve ningún problema con ella. Al contrario. Compartimos cosas lindas de crianza ahora que nació Fran”.

Para que no quepan dudas, la nutricionista aclaró: “De hecho, estuvo acá en el cumple de Jorge y la pasamos re bien. Imagínense que a mi edad no me da por seguir o dejar de seguir. Y menos a la hija de mi marido”.

-¿Hubo algún conflicto a pesar de la buena voluntad de tu parte?

-Que yo sepa, no.

-¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Morena?

-La semana pasada, en el cumple de Jorge, donde estuvo todo bien.

¿Asunto cerrado?