Romina Malaspina contó cuál es el famoso argentino que le parece el hombre ideal: "Rodrigo Guirao Díaz, es divino"

En un íntimo mano a mano con Carolina “Pampita” Ardohain en Pampita Online, Romina Malaspina habló de sus proyectos laborales, su recorrido en los medios y sus gustos a la hora del amor. Y sin pudores, la entrevistada confesó quién es su chico ideal.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de Gabriel Oliveri: “Quiero que me digas quién es el tipo de hombre argentino que te gusta”, consultó el panelista. A lo que Malaspina respondió: “Ay, qué difícil. Bueno, te podría decir Rodrigo Guirao Díaz. ¡Es divino! En lo que es físicamente, es bello”.

“Me da igual si es rubio o morocho. Me fijo mucho más en la personalidad, después lo demás es secundario”, agregó, dejando en claro que lo que se fija en un candidato va más allá de su apariencia.

Luego, Romina aclaró que no tiene novio y cerró: “Estoy soltera hace un tiempo. Estoy disfrutando mucho la soltería. Llevo un tiempo sin citas y estoy muy enfocada en el trabajo. Me pasa que con el tema de la pandemia es difícil porque después de las ocho no se puede ir a tomar algo”.