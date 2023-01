Romina de Gran Hermano se pasó de copas y se fue de boca: "Si ustedes quieren que hable, denme vino"

Con motivo de celebrar el cumpleaños de Santiago "Alfa" Walter, a la casa de Gran Hermano ingresaron dos botellas de vino y, por lo que mostraron las imágenes, Romina Uhrig no solo se pasó de copas, también se le aflojó la lengua y fue picante con Camila Lattanzio.

La exdiputada dejó entrever sus celos con Camila, al disputarse un pañuelo de Alfa, y la "apuró" sin filtros en la cocina, mientras aún disfrutaba de una copa de vino.

"Camila, hoy te enojaste porque le hicimos el desayuno a Alfa", le dijo Romina. Lavando los platos al lado de Alfa, Camila le contestó: "No, no me enojé".

"¡Ay, Dios! Antes tomaba un vino y ahora tomo una copa y ya estoy mareada", dijo Romina. Y Alfa le retrucó: "No estás mareada, estás en pedo". G-plus

Contemplando el inesperado ida y vuelta, Juan Ignacio "Nacho" Castañares acotó picante: "Destila veneno, Romina, así (tomada)".

Concordando con su compañero, Uhrig reaccionó, filosa: "Esto me hace hablar. Si ustedes quieren que hable, denme vino". Y Alfa la imitó, simulando la voz de un borracho: "Venme más vino".

En otro momento del diálogo post festejo de cumpleaños de Alfa, Romina asumió que el vino le había pegado mal: "¡Ay, Dios! Antes tomaba un vino y ahora tomo una copa y ya estoy mareada".

"No estás mareada, estás en pedo", le retrucó Alfa, sin dudar.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÍA LA FINAL DE GRAN HERMANO 2022

El 19 de marzo sería la gran final de Gran Hermano 2022 y la producción analiza cerrar el exitoso reality en el Teatro Gran Rex.

Hasta el día de la fecha son 10 participantes en juego: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Agustín Guardis, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo, Camila Lattanzio y Lucila "La Tora" Villar.

Uno de ellos ganará más de 15 millones de pesos y una casa. En una emisión pasada, Santiago del Moro les informó a los participantes de GH que la cifra económica sería mayor a la estipulada, gracias a un sponsor y que la totalidad del dinero a entregar se conocerá el último día.