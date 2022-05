Romina Gaetani reaccionó a la defensa de Facundo Arana tras sus acusaciones: "No me puedo hacer cargo de lo que él piense"

A tres días de señalar como "violento" a Facundo Arana en LAM, Romina Gaetani le dio una nota a Socios del Espectáculo en la que volvió hablar de su vínculo con el actor y subrayó que ella "no puede hacerse cargo de lo que él piense en este momento".

LA REACCIÓN DE ROMINA GAETANI TRAS LA DEFENSA DE FACUNDO ARANA

Notero: -¿Estaba premeditado? ¿Era algo que te dolía, que estaba adentro tuyo?

Romina Gaetani: -Se dio con un hilo conductor. Fue una charla que se fue dando. No sabía dónde iba a terminar esa charla. No había nada pactado.

Notero: -¿Te gustaría que él te llame? Facundo habló con Luli (Fernández) y le dijo que estaba sorprendido y dolido, porque creía que con vos estaba todo más que bien.

Más sobre este tema María Susini habló de la relación de Facundo Arana con Romina Gaetani: "Él siempre trató de ayudarla; ella vino a casa"

Gaetani: -No puedo contestar algo sobre lo que él crea, piensa o siente en este momento. Yo no me puedo hacer cargo de esa parte, de lo que él piensa.

"Facundo habló con Luli Fernández y le dijo que estaba sorprendido y dolido, porque creía que con vos estaba todo más que bien", le comentó el notero a Gaetani. G-plus

FACUNDO ARANA LE RESPONDIÓ A ROMINA GAETANI

En comunicación directa con Facundo Arana, Luli Fernández transmitió en Socios del Espectáculo la palabra del actor, luego de que Romina Gaetani lo acusar de "violento", cuando trabajaron juntos.

"Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto", dijo el actor.

"No puedo contestar algo sobre lo que él crea, piensa o siente en este momento. Yo no me puedo hacer cargo de esa parte", le respondió Romina. G-plus

En la conversación que tuvo con Arana, Luli también explicó que para Facundo el relato de Gaetani "fue totalmente sorpresivo y le generó un profundo dolor porque quiere y respeta mucho a Romina".

ROMINA GAETANI ACUSÓ A FACUNDO ARANA DE HABER SIDO VIOLENTO CON ELLA

En su paso por el programa de Ángel de Brito, Romina Gaetani recordó la incómoda experiencia laboral que vivió con Facundo Arana en la novela Noche y Día. Y evocó el fuerte mensaje que el actor publicó en su red, opinando de sus adicciones, cuando ella se lanzó como cantante.

Más sobre este tema Tenso cruce de Ángel de Brito y María Susini en LAM: "No te enojes conmigo, yo a vos no te hice nada"

En ese contexto, Gaetani aseguró que vivió situaciones tensas con Arana en un set de trabajo: "Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo. Tenía arranques que no estaban buenos".

Con la tapa de Paparazzi del 2020 en pantalla, Romina puso en escena la tremenda frase que le habría dicho Facundo al coincidir en la producción de la misma: "Me dijo: 'Si fueras hombre, te cag… a trompadas' y '¿tanto quilombo por ser una puta falopera?'".