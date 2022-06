Romina Gaetani contó por primera vez que pasó cuando se reunió con Facundo Arana tras la polémica

A pocos días de que Romina Gaetani asegurara que vivió situaciones de violencia con Facundo Arana cuando trabajaron juntos, los actores llegaron a un acuerdo para evitar enfrentarse en la Justicia.

Por primera vez tras haber limado asperezas, la actriz contó cómo fue la charla con Facundo y los abogados de cada una de las partes.

Y aclaró que a pesar de que hoy por hoy está todo bien entre ambos, no se retracta de haber dicho que se sintió "maltratada" por él cuando compartieron el elenco de Noche y Día.

CÓMO FUE LA REUNIÓN DE ROMINA GAETANI Y FACUNDO ARANA ANTES DE HABER LLEGADO AL ACUERDO

En diálogo con Para Ti, Romina aseguró: "No me retracto de lo que dije en LAM, que fue lo que sentí y lo que viví...".

"Pero ambas partes estuvimos dispuestas a hacer una reunión con nuestros abogados", así comenzó el descargo de Romina en diálogo con Para Ti.

Y dio detalles sobre el ida y vuelta puertas para adentro con Facundo.

"En ese encuentro, lo que sucedió es un poco lo que se comunicó, que independientemente del afecto que ambos nos tenemos con Facundo como compañeros pudimos decirnos a la cara todo lo que cada uno creyó y todo lo que cada uno sintió".

"Lo escuché, él me escucho a mí y fue simplemente eso, escucharnos. Él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal". G-plus

"Y nada más. Lo escuché, él me escucho a mí y fue simplemente eso, escucharnos. Él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal. Quedó ahí en un ámbito íntimo de nosotros dos, donde los abogados estuvieron y después también nos dejaron solos hablando", sumó.

Antes de cerrar, reveló por qué en su momento no quiso iniciarle acciones legales a Facundo.

"En su momento no le inicié acciones legales a Facundo por su posteo y eso se lo comuniqué, porque en lo personal durante esos días estaba viviendo un hecho de violencia en mi vida privada que superaba cualquier posteo que hiciera Facundo Arana", sentenció.

