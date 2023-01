Romina estalló de bronca contra Santiago del Moro tras llorar por la falsa salida de Alfa de Gran Hermano

Para poder celebrar su cumpleaños con paella, vino y película, Gran Hermano 2022 le propuso a Alfa que tenía que engañar a sus compañeros fingiendo que abandonaba la casa. Santiago del Moro apareció incluso para despedirlo, pero cuando se reveló la verdad Romina expresó todo su desacuerdo.

Después de estar toda la tarde preparando su valija y esperando el llamado para “irse”, en El Debate tuvieron el vivo de cuando Walter actuaba su salida de la casa. Antes de salir al patio, la exdiputada comenzó a llorar intentando convencerlo para que se quede.

“¡No me mientas, bolud…! Vos siempre me hablaste cuando yo estaba mal y me decías que no me tenía que ir, que me tenía que quedar por mis hijas. ¡Me estás jodiendo!”, le decía, quebrada en llanto. “Te vas a arrepentir. ¿Por qué hacés esto?”, le dijo, mientras Alfa simulaba que se iba.

"Estas bromas no se hacen, Santi. Perdoname". G-plus

ROMINA SE ENOJÓ EN GRAN HERMANO 2022 DESPUÉS DE QUE ALFA FINGIÓ QUE ABANDONABA EL REALITY

El conductor se lamentó por las lágrimas de La Dipu, pero cuando finalmente contaron que todo era una prenda por el cumpleaños del participante, Alfa corrió a abrazarla y ella se molestó.

“¿Vos me estás jodiendo?”, lanzó, pasando del desconsuelo a la bronca, mientras el concursante reconocía que había sido muy pesada su consigna.

Santiago volvió a aparecer en la casa, pero Romina se negó a ir al living. Enojada, se despachó por haber llorado en vano. “Estas bromas no se hacen, Santi. Perdoname”, lo cruzó, secándose las lágrimas.

