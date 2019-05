El romántico saludo de cumpleaños de Mauro Caiazza a Jimena Barón: ¿qué canción que musicaliza su historia de amor?

De novios hace seis meses y medio, Mauro Caiazza (33) utilizó las redes sociales para dedicarle un romántico feliz cumpleaños a Jimena Barón (32), quien se encuentra en Bali junto a su hijo, Morrison “Momo” Osvaldo, grabando para el programa de Marley.

"Amor feliz cumpleaños, te amo mucho. Está sonando la radio y está sonando este tema, no lo puedo creer", le dijo el bailarín a la actriz y cantante, en una historia que subió a Instagram. La canción que estaba sonando, casualmente de fondo, era Love me like you do (Ámame con tú lo haces), de Ellie Goulding, tema que bailaron juntos en el Bailando.

El emotivo mensaje de Jimena Barón por la llegada de sus 32 años: "Estoy justo donde deseo estar"

"Eres la luz, eres la noche. Eres el color de mi sangre. Eres la cura, eres el dolor. Eres la única cosa que quiero tocar. Nunca supe que podía significar tanto, tanto...", dice una estrofa del "temón" que musicaliza la historia de amor de Mauro y Jimena.

