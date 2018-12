En octubre pasado, Rocío Robles (29) se mostraba muy mimosa y a los besos con un misterioso joven. Poco después, llegaría la confirmación de la propia modelo a Ciudad. Y por lo visto, la relación avanza a paso firme.

"Estoy de novia con Nazareno Marcollese. Es empresario, tiene 39 años y nos conocimos en mayo, en un evento en el interior del país. Pero no tengo nada para decir, solo que estoy muy bien, no quiero exponer nada porque prefiero mantener mi vida privada al margen de mi trabajo esta vez", le contaba en octubre Rocío a este sitio.

"¡Evidentemente me porté demasiado bien! Tanto, tanto, que me trajeron mi regalo por adelantado... Soñaba con un HOMBRE con todas las letras". G-plus

Dos meses después, ya en época de fiestas, Robles dejó en claro que el noviazgo goza de buena salud con una romántica carta que le escribió a su novio en Instagram , junto a una foto en la que lo besa tiernamente: "¡Evidentemente me porté demasiado bien! Tanto, tanto, que me trajeron mi regalo por adelantado... Soñaba con un HOMBRE con todas las letras, que me espere con un mate, que me escuche, que me haga feliz, que me aliente a luchar por mis sueños. Que me haga reír cuando me enoje, que me cuide si algo me dolía, que soñara viajes y un futuro conmigo, que me eligiera, que me hiciera sentir la mujer más segura del mundo con sólo agarrar mi mano, que fuera cero machista...".

Nazareno es representante de futbolistas y fue pareja de Jésica Cirio en 2010. Además vivió una extensa relación con Lucía Pedraza, la actual novia de Nacho Viale, y divide sus días entre Argentina y México, país donde nació su estrecho vínculo con el representante de Diego Boneta, el actor que interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix.

¡Cuánto amor!