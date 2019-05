La romántica historia ¡de seis décadas de amor! de José María, el participante de 90 años que emocionó en ¿Quién quiere ser millonario?

Para bailar el tango hacen falta dos, porque si uno no quiere, dos no pueden. De eso saben, y mucho, tanto José María (90) como Blanca (92), dos adultos mayores que deleitaron a Verónica Lozano con su historia de amor y "aguante". Luego de haber tenido un gran paso por ¿Quién quiere ser millonario?, José María llevó a su esposa al estudio de Cortá por Lozano y se lamentó por no haberse retirado con el medio millón de pesos que tenía asegurado, para arriesgarse a ir por los dos millones, y marcharse solo con 180.000 pesos.

De todas formas, tanto él como Blanca estaban más que satisfechos, ya que al menos se llevó un buen premio. Con esa alegría y vitalidad a flor de piel, Blanca se atrevió a bromear cuando Vero le comentó que lo tiene “absolutamente enamorado” a José María: “Ahí en la tele, ja. En la realidad también, ¡pero a la fuerza, ja!”.

Más tarde, la mujer explicó cómo surgió el flechazo: “Nos conocimos bailando un tango”. Ahí, José María completó: “Fue en el Centro Asturiano, arrancaron con La Cumparsita, la vi que bailaba bien y la cabeceé. En ese entonces se cabeceaba. La saqué, me salió bien, bailamos un tango y hasta acá estamos. Cuatro años de novios y 56 de casados”.

Al final, Blanca confesó qué fue lo que le gustó de José María el día que se unieron para siempre en el salón de baile: "Yo estaba con el radar. En ese me gustó cómo bailaba, nos acompañábamos bien, y a partir de ahí seguimos". ¿La fórmula para perdurar? Según dijo José María es "aguantarse". Ella lo aguanta a él, y él la aguanta a ella. Simple.