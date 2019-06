La romántica dedicatoria de Cande Ruggeri a su novio por sus 6 meses de noviazgo: "Me pasa todo con vos"

Desde que Cande Ruggeri presentó oficialmente a Nicolás Maccari como su novio en la Navidad pasada, la pareja disfruta de momentos de complicidad, viajes e intercambio de dulces mensajes en las redes.

"Siempre me pareció cursi cuando las parejas se escribían cosas románticas por redes sociales, pero me parece que era porque no me pasaba". G-plus

Ahora, la hija de Oscar Ruggeri decidió agasajar a su pareja con una sentida carta que compartió a través de su cuenta personal de Instagram, para celebrar su medio año de amor: "Siempre me pareció cursi cuando las parejas se escribían cosas románticas por redes sociales, pero me parece que era porque no me pasaba", comenzó diciendo la modelo.

"Hoy, que me pasa de todo con vos, quiero decirte todo lo cursi que existe porque me hacés feliz todos los días. Porque no importa dónde, cómo y con qué, con vos todo es mejor. Porque tus abrazos me sanan y así es como quiero empezar y terminar el día", agregó, enamoradísima.

"Porque sos simple. Porque me cuidás como nadie. Porque me entendés y te elijo todos los días. Te amo, mi chinito. Feliz estos 6 meses. Muy cursi, ¿no @nicomaccari?", cerró Cande, sin escatimar en halagos para el hombre que logró conquistar su corazón.

¡Pareja afianzada!

