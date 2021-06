Rodrigo Vagoneta habló a fondo sobre su adicción al alcohol: "El detonante fue cuando alcé a mi hijo y tuve miedo de que se me cayera"

Aunque a Rodrigo Vagoneta siempre se lo ve sonriente y de buen humor, el humorista tiempo atrás tuvo que enfrentar su adicción y ponerle el pecho a su problema con el alcohol. Sincero, hizo memoria y reveló cuándo se dispuso a comenzar a transitar el camino hacia su recuperación.

"El detonante fue cuando alcé a mi hijo ue era chiquito y tuve miedo de que se me cayera, ahí hice un clic y me dije '¿si no puedo sostener a mi hijo?'. Cuando uno toma, empieza a adquirir problemas de comportamiento, de relacionarse con otros, he puteado a gente, me he peleado con amigos... Luego uno pide perdón y la gente que te conoce sabe que uno estaba enfermo. Mi mujer me decía 'no sos vos cuando tomás alcohol'", afirmó en Seres Libres (Crónica).

Orgulloso de sí mismo, remarcó que hoy por hoy es feliz lejos de las bebidas alcohólicas: "Yo no necesito tomar un trago para ser feliz, lo digo emocionado.Al principio, tenía miedo porque me faltaba algo cuando no bebía... pero es al revés. Cuando uno bebe pierde una de las cosas más importantes que es el miedo, el concepto de miedo con el alcohol se te va. Empezás a manejar rápido, muchos casos de famosos son conocidos... Que manejando rápido hasta han matado gente".

"El público forma parte de mi recuperación. Yo ya se lo había contado a mis amigos, a mi familia y el detonante fue cuando se lo conté el público" G-plus

Además de aconsejarles a las personas que están pasando por lo mismo que él pasó que pidan ayuda, el humorista se despidió remarcando lo importante que fue haberle contado al público que sufría una adicción.

"Deje de tomar cuando nació mi hijo. Lo saqué de mi vida, fue una parte del pasado, una pareja que me hizo mal... No la necesito más y tampoco la quiero ver. El público forma parte de mi recuperación. Yo ya se lo había contado a mis amigos, a mi familia y el detonante fue cuando se lo conté el público. De esta forma no voy a permitir que el público me juzgue levantando una copa, esta buenísimo comprometerse con esa relación de cariño... No fallarles", cerró, positivo.

¡Valioso testimonio!