Rodrigo Noya blanqueó su romance con Martina Scigliano: "Estamos saliendo y la pasamos re bien juntos"

A mediados de enero aparecieron unas fotos de Rodrigo Noya (25) en la playa muy compinche con la bailarina Martina Scigliano (28), y eso desató la furia de Sofía Sorrenti, ex del actor y madre de su hijo, Bautista (1 año y medio), quien se despachó a través de Instagram Stories: "Rodrigo y yo, antes de venir a Mar del Plata, estábamos juntos y decidimos no hacerlo público. Hace 5 días decidimos que la relación no daba para más”.

En ese mismo furioso descargo, Sorrenti exclamó: “La relación nueva que él dice tener es mentira”. Sin embargo, casi un mes después Rodrigo le reconoce a Ciudad que está en una incipiente relación con la bailarina de Calle Corrientes, la revista de Cocodrilo, obra que también se presenta en La Feliz: “Nos conocemos hace cuatro años, pero en ese momento los dos estábamos en pareja, eramos amigos. Ahora nos reencontramos en Mar del Plata, empezamos a vernos de otra manera y a salir. Hay un montón de cosas que nos gustan el uno del otro”. Y confesó: “Disfrutamos de un montón de momentos, estamos saliendo. No somos novios, pero la pasamos re bien juntos”.

Por otra parte, la actriz aclaró en diálogo con este sitio: “Estamos hace unas semanas. Vamos muy tranquilos. La pasamos muy bien juntos”. Y consultada por si tuvo contacto con Sofía Sorrenti, afirmó: “No. Esos son temas de Rodrigo”.

Lo cierto es que Martina Scigliano y Rodrigo Noya ya no se ocultan y hasta comparten publicaciones en Instagram Stories como muestra inequívoca de que más allá de que eran amigos, ahora son el uno para el otro.