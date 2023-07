Rodrigo Lussich reveló la traumática experiencia que vivió con la Negra Vernaci en radio: "Se portó muy mal"

A raíz del escándalo que protagonizó la Negra Vernaci la última semana por los desperfectos técnicos en su programa radial, Rodrigo Lussich contó en Socios del Espectáculo el calvario que sufrió cuando trabajó en la misma emisora.

“Ella se portó muy mal conmigo, me hizo echar dos veces de Radio Pop, le caía mal porque hago chimentos y tiene un prejuicio con eso. Ella subió a la gerencia a picar la cabeza para que me saquen en las dos gestiones que tuve”, contó el conductor.

Luego, continuó: “Mientras esté ella en esa radio no voy a poder trabajar ahí porque me detesta, la gente pide que vuelva todo el tiempo. A ella le tienen un pánico atroz y con tal de no escucharla le dan el gusto”.

RODRIGO LUSSICH CONTÓ POR QUÉ LA NEGRA VERNACI LE HIZO LA CRUZ

Rodrigo Lussich contó en el programa matutino de eltrece por qué la Negra Vernaci le hizo cruz: “Yo cometí el error de haber twiteado cuando debuté en esa radio en el horario que ella tenía a la tarde en el 2019”.

“Le pedí permiso al director de la radio para twitear que iba a debutar, me dan la autorización y sin querer puse el horario”, explicó luego el conductor de Socios del Espectáculo.

Así, Lussich detalló: “Pero como ella tenía cola de paja porque ella se iba al horario de Lalo Mir, ella no le había avisado a su amigo que tomaba su horario y yo la expuse sin querer. A partir de ahí me hizo la cruz”.