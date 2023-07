"Yo hago lo que se me canta": la Negra Vernaci, explosiva después del arranque de furia en vivo

La Negra Vernaci tuvo una fuerte reacción en el inicio de su programa radial La Negra Pop contra sus compañeros debido a un desperfecto técnico con los auriculares.

La locutora fue viral en las últimas horas luego de que circulara en las redes sociales el video del momento en que estalló de furia y arremetió contra quienes estaban con ella.

“Che, se me rompió el auricular, toma. Todo funciona como el oj…”, dijo la presentadora y luego de que le pasaran otros, siguió: “La p… que los parió a cada uno de ustedes”.

LA NEGRA VERNACI HIZO UN DESCARGO TRAS SU DÍA DE FURIA EN LA RADIO

La Negra Vernaci hizo un llamativo descargo en su programa radial luego de ser noticia por su fuerte reacción: “Yo me tomo la libertad en cada radio que trabajé...”.

“Siempre fui muy libre y ésta no va a ser excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el culo... qué le voy a hacer, hasta que un día me digan no lo hagas más”, expresó.