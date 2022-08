Rodrigo Lussich fulminó a Claudia Villafañe y Verónica Ojeda por los motivos de la pelea

La tremenda discusión al aire que sostuvieron en Argenzuela Claudia Villafañe y Verónica Ojeda por sus diferencias en torno a la herencia de Diego Maradona hicieron explotar la frágil tregua que venían sosteniendo, y eso motivó una dura crítica de Rodrigo Lussich.

En Socios del espectáculo repasaron el tenso cruce que mantuvieron Ojeda y Villafañe respecto a varias de los temas que quedaron abiertos a raíz de la muerte de Diego Maradona, como contratos pendientes y cuentas bancarias.

Pero lo que puso a hervir a las dos mujeres fue el supuesto pago de 80 mil dólares que habrían recibido Claudia, Gianinna y Dalma por concurrir a un partido homenaje a Diego en Arabia Saudita, algo que la ex de Maradona negó terminantemente.

QUÉ DIJO RODRIGO LUSSICH DE CLAUDIA VILLAFAÑE Y VERÓNICA OJEDA

“Esto no terminó ahí porque las dos se quedaron con ganas de decir cosas, por eso después me llamó Verónica Ojeda y hablamos largo y tendido, no así Claudia”, comentó Mariana Brey al finalizar el informe.

“Esto me hace acordar que en marzo parecía que estaban unidos con la famosa foto todos juntos. Bueno, se rompió esa unidad y Claudia y sus hijas quedaron por un lado, y todos los demás están como un bloque por el otro porque Diego Junior me dijo que coincide con Ojeda”, agregó la panelista.

Pero fue Lussich el que puso los platos sobre la mesa. “Digamos que, en definitiva y como cuando Diego estaba con vida, se pelean por guita. Nunca se pelearon por cariño, siempre se pelearon por guita y se siguen peleando por guita”, cerró el conductor.