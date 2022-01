Rodrigo Lussich defendió a Cinthia Fernández de los dichos de Defederico: "Está en su derecho si quiere vivir como Wanda Nara"

La escandalosa guerra mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se convirtió en el tema del momento, y día a día sigue sumando nuevos capítulos. Ahora, luego de que el exfutbolista asegurara que su ex –con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca- quiere vivir como Wanda Nara, Rodrigo Lussich sentó postura en vivo.

“Matías dijo que Cinthia quiere vivir como Wanda, como que se quiere dar la gran vida”, comenzó diciendo el conductor de Intrusos tras el fuerte posteo de Defederico donde respondió cada una de las acusaciones que le había hecho su exmujer.

“Matías tiene que pasarle la cuota alimentaria de sus hijas que le marca la Justicia. Si después Cinthia, por su rol de figura pública, instagramer o porque las marcas le dan todo lo que a ella la puede hacer vivir como Wanda Nara, está en todo su derecho”, agregó.

Y cerró, contundente: “Me parece que (Defederico) se refería un poco a eso: que Cinthia se da un nivel de vida muy alto que no depende de la cuota que le pasa su ex para las nenas, ni debería depender. Ella se lo gana sola y está en todo su derecho si quiere vivir como Wanda Nara”.