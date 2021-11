Rodrigo Lussich contó el dramático momento en la declaración de Mavys Álvarez: "Se quebró en medio de su duro relato"

Faltando 20 minutos para las 14 horas, Rodrigo Lussich tomó la palabra en Intrusos para describir el dramático momento que vivió Mavys Álvarez en Tribunales.

La mujer cubana llegó a la Argentina y se presentó ante la Justicia para hablar de los abusos que habría vivido con Diego Maradona, con quien tuvo una relación íntima siendo menor, y disparó contra el entorno del exfutbolista en Cuba.

"En este momento, en Tribunales, se interrumpe momentáneamente la declaración de Mavys Álvarez porque se quiebra en medio de su testimonio, frente al perito y los psicólogos que le están tomando declaración en cámara gesell", informó Lussich.

"Se quebró. Su relato es muy duro. El término que utiliza la fuente es que está siendo 'durísima' en las acusaciones, tanto contra Maradona, que es el principal acusado, pero está muerto, y contra los colaboradores de entonces", agregó el conductor de Intrusos.

Cerrando la información de último momento, Rodrigo Lussich subrayó: "Mavys Álvarez se quebró. Interrumpieron la audiencia para que se componga un poco. Su declaración está siendo detalladísima y con durísimas acusaciones".

Las denuncias de Mavys Álvarez contra el entorno de Diego Maradona

El mes pasado, Mavys Álvarez formalizó ante la Justicia argentina delicadas acusaciones contra el entorno de Diego Maradona, con quien tuvo una relación íntima, siendo menor de edad, en Cuba.

"Durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí", afirmó la cubana.

En el expediente también manifestó: "Habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí. Durante la totalidad de mi permanencia en el país, sólo pude realizar dos actividades que elegí (una a comprar y otra al zoológico)".

"Del mismo modo, en Argentina, y aun siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, que se realizó sin autorización de alguna persona responsable por mí”, continuó su declaración.

En la misma detalló: "En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy".