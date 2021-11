Rodrigo Lussich bancó públicamente a Roberto García Moritán por cantarle a Pampita: "Es hermoso, lo hizo por amor"

Para Rodrigo Lussich el tema que Roberto García Moritán le cantó a Pampita, en el contexto del reality Siendo Pampita "es hermoso".

Conmovido por el romántico gesto del padre de Ana, el conductor de Intrusos notó que Adrián Pallares no opinaba igual, y su colega reconoció entre risas: "Tengo mis reparos. ¿Quién habla? El que está con un casco rojo y baila en la televisión. Me gusta que alguien se anime a dar un paso".

"No somos personas que seamos ejemplo de nada, pero el tipo lo hizo por amor. Para mí lo hizo bien", enfatizó Lussich ante Pallares.

Más sobre este tema Ángel de Brito, letal tras escuchar a Moritan cantarle a Pampita: "Me dan ganas de tirarme por el balcón"

RODRIGO LUSSICH Y EL TRATAMIENTO DE ORTODONCA QUE PAMPITA LE SUGIRIÓ A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Tentado a risas, Adrián Pallares jugó a escandalizarse por la confesión de Roberto García Moritán de que se arregló la dentadura a pedido de Pampita.

"Lo que es muy fuerte es que (canta) que se arregló los dientes porque Pampita lo mandó. Eso es fuerte", afirmó Pallares.

"Pampita me lo reprochó cuando fui a su programa. Me dijo como que yo tenía una obsesión con los dientes. ¡Claro, si me los cambié como 10 veces! Ella tiene un hermano dentista y le puso los brackets a Roberto".