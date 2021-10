Rodrigo Díaz, el ex de Fort, mandó al frente a Virginia Gallardo: "Le fue infiel a Ricardo con su jefe de seguridad"

La serie que prepara la familia de Ricardo Fort sobre la vida del empresario chocolatero sigue a toda marcha y, en el mientras tanto, sus allegados siguen sacando a la luz anécdotas y secretos sobre la vida de los otros.

Tal es el caso de Rodrigo Díaz, ex pareja del productor, que aseguró que oyó una versión que señalaba que la ruptura del exjurado de Bailando por un Sueño y Virginia Gallardo se habría dado por una infidelidad de ella con un integrante del servicio de seguridad.

“Yo siento que Virginia se creyó un poco el personaje. En este ambiente, cuando te llevás el personaje a la vida real, te come la cabeza. Y hay gente que lo lleva. No hay otra definición y yo creo que ella tiene que ser agradecida porque se hizo conocida por ser pareja de Ricardo Fort, porque le dio la posibilidad de estar en los medios”, aseguró Díaz en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“En agradecimiento, por más que hoy tengas marido e hijo, tenés que salir a contar una historia que viviste, y que fue pública y fuerte. El tema es que por ahí hay cosas, que yo no voy a contar, y por eso me gustaría que llamen a los de seguridad, que estuvieron muchos años y alguien averigüe por qué se fue ella de al lado de Ricardo”, señaló el joven.

“Yo sé que Ricardo tenía su intensidad y por ahí ella no aguantó el ritmo. Yo no quiero meterme porque lo escuché del entorno. Yo puedo contar millones de cosas que escuché del entorno de Ricardo, y hay mucha gente que puede hablar pero que no sale a hablar. (…) A mí me gustaría que puedan llamar a la gente de seguridad o a la de producción como Guido Gurfinka”, agregó Díaz, antes de lanzar una versión inédita sobre la separación de Fort y Gallardo.

“No sé si tiene cosas para decirle a Virginia, pero sí tienen cosas para contar que pueden servir muchísimo para la serie. Yo sé cosas, no te voy a decir que no. Yo no te voy a decir que la historia de por qué Virginia se peleó con Ricardo es verdad, pero la que yo escuché (…) es que supuestamente Virginia Gallardo habría tenido una relación, a escondidas de Ricardo, con el primo de uno de los de seguridad, con el jefe de la seguridad de Ricardo”, reveló.

“Eso fue una falta de código que supuestamente le molestó. Es lo que escuché yo. No fue Dani La muerte porque no estaba cuando yo llegué, no puedo decir el nombre, primero porque es una persona que yo aprecio muchísimo, una persona que nunca se mostró públicamente porque no podía. Hay gente de seguridad de Ricardo Fort, muy de confianza, que no se mostraba públicamente”, concluyó Rodrigo Díaz sobre la supuesta causa de la ruptura del empresario con Virginia Gallardo.