Rocío Oliva reveló que Pampita fue quien la consoló al enterarse de la muerte de Maradona: "Me dijo 'estás shockeada y te va a costar mucho caer'"

Pocas horas después de la conmoción que generó la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva cumplió con su compromiso laboral y en medio de tremendo dolor que invadía su corazón, la expareja del Diez volcó sus sentimientos en Polémica en el bar.

Con lágrimas en los ojos, Rocío detalló cómo se enteró del fallecimiento del Diez: "Me subo al auto, la llamo a mi mamá y le digo 'mami, ¿qué pasó con Diego?' Me dijo 'no te adelantes, no sé'. Ella quería que llegue bien a mi casa. Todo el mundo me llamaba y me preguntaba. Yo quería que me lo confirme mi mamá, ella me iba a decir la verdad”.

Luego, contó que Carolina Ardohain fue quien la consoló en pleno shock: “Pampita me decía 'estás shockeada y te va a costar mucho caer'. Yo la miraba como diciendo ¿caer de qué?".

"Me fui a mi casa y hasta ahí no quería creer. Iba manejando y los autos se me paraban al lado y me decían 'fuerza'. Y me iba cayendo la ficha que la gente sabía lo que había pasado. Llegué a mi casa y me abracé con mi mamá, me quedé ahí", agregó.

Y cerró, invadida por la emoción: "Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante en mi vida, no sé si el más importante, pero fue muy bueno. Nos amamos mucho. Siempre lo voy a recordar bien, como lo recordé en vida lo voy a recordar ahora, igual. Fue bueno conmigo, con mi familia, humilde, solidario, con un corazón gigante, con ganas de vivir. Así que tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón. Me amó mucho Diego a mí, muchísimo me amó, y eso me llena el alma".