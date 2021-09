Rocío Marengo volvió a La Academia con un ultimátum para Eduardo Fort: "Todas sufrimos por amor, pero mirá cómo Roberto la cuida a Pampita"

En varias ocasiones, Pampita reconoció que Roberto García Moritán llegó a su vida casi como un milagro, luego de que ella le pidiera a su hija Blanquita que le envíe a alguien que la ame incondicionalmente. Este martes, la jurado y su marido fueron puestos como un ejemplo de un amor puro y desinteresado cuando Rocío Marengo destacó en La Academia de ShowMatch la forma en la que el empresario se preocupa por cuidar y hacer feliz a la modelo.

“Él sabe lo que yo hice, y su familia también. Por eso yo no me muevo un centímetro más. Yo di mis cien, y sé que la vida es una sola. Las cosas, si no se dan, no se dan. No se termina la vida cuando se termina un amor”, reflexionó Rocío Marengo en su regreso a la pista, luego de su tremendo descargo contra Fort. “Agradezco a las mujeres que empatizaron conmigo a la distancia. Chicas, todas sufrimos por amor. Sufrimos, duele, pero es mucho más lindo cuando aparece uno que te da el lugar, que te cuida, que te mima”, agregó la modelo antes de poner un ejemplo más que cercano.

“Mirala a Pampita cuando aparece Roberto. No siempre habla y todo el mundo lo ve a Roberto, y a mí me encanta ver como un hombre te cuida y te protege. Estamos muy expuestas, es muy difícil estar en boca de todos”, ejemplificó Rocío Marengo. “Yo busco que me entienda. Mi vida y mi laburo siguen. Laburé toda la vida, no necesito de él, pero es parte de mi vida esto. Lo vivo con mucha felicidad y si él no puede compartir esto conmigo, que se quede en el bar, como hacen mis amigas”, cerró la modelo, que reconoció que no sabe si volvería a explotar contra su pareja como hizo el martes.